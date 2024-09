Dynasty Warriors: Origins, ecco svelati nuovi dettagli

Nel corso Tokyo Game Show 2024, KOEI TECMO e lo studio di sviluppo Omega Force hanno svelato nuovi dettagli sui combattimenti del loro prossimo gioco d’azione, Dynasty Warriors: Origins. Viaggiando attraverso i Tre Regni, i giocatori combatteranno al fianco dei loro compagni e parteciperanno a feroci battaglie contro alcuni dei più temibili nemici dell’antica Cina. In uscita il 17 gennaio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Windows PC via Steam, Dynasty Warriors: Origins promette di offrire i combattimenti più intensi di qualsiasi altro gioco nella storia del franchise.

Le battaglie richiederanno ai giocatori di essere più strategici che mai. Per comandare gli alleati e coordinare le forze è possibile utilizzare una serie di “Tattiche”. Riunendo un gran numero di soldati sotto il loro comando, i fan potranno anche formare un “Grande Esercito” che potranno guidare mettendo in atto manovre di “Tattica perfetta”. Questo permetterà ai giocatori di cambiare radicalmente il corso di una battaglia. Tuttavia, dovranno tenere d’occhio gli avversari, che potranno anch’essi formare un “Grande Esercito” e cercheranno di mettere in campo la propria “Tattica perfetta” per vincere.