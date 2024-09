Realm of Ink è ora disponibile su Steam in Accesso Anticipato

Probabilmente ennesimo roguelike pubblicato quest’anno, Realm of Ink, sviluppato e pubblicato da Leap Studio, è da oggi disponibile su PC (Steam) in Accesso Anticipato. Inseguendo il Demone Volpe, Red, la spadaccina, scopre che la propria vita è determinata dalle parole scritte in un libro. Lottando per la libertà, potrà svelare la verità sulla propria vita e rompere i vincoli del fato.

Il giocatore potrà scegliere tra 3 personaggi giocabili: Red, l’impareggiabile spadaccina, Wang Ding, il cacciatore di incubi, e Ning Ye, il giudice Volpe. Si potrà optare tra 9 potenti armi tra cui la Spada Scarlatta, le Lame Gemelle dell’Ombra, e la Lama dell’Aura Azzurra, potenziando le abilità con più di 20 speciali gemme d’inchiostro come l’inchiostro tigrato, l’inchiostro maledetto, l’inchiostro ardente, l’inchiostro di Kylin e l’inchiostro draconico. Si potrà, inoltre, scoprire una vasta gamma di oltre 120 reperti come l’Aquilone ombroso, il Dardo stellato, il Lucchetto incantato, la Lampada delle Sette Stelle e l’Ordigno della Sventura.