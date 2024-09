Death Stranding 2: On the Beach, ecco il panel del TGS 2024

Kojima Productions ha approfittato della cornice del Tokyo Game Show 2024 per condividere alcune nuove informazioni su Death Stranding 2: On the Beach. Lo ha fatto con un panel speciale presentato da PlayStation Japan a cui hanno partecipato molte delle voci giapponesi dei vari personaggi presenti nel gioco, nonché il regista Nicolas Winding Refn, che presta le sue fattezze al personaggio di Heartman.

Kojima e compagni hanno mostrato varie scene di gioco catturate a bordo della DHV Magellan, che fungerà un po’ da hub centrale in questo secondo capitolo della serie. Qui sarà possibile partecipare a eventi in cui l’equipaggio potrà mettersi in posa, così da scattare foto virtuali. Si tratta di una modalità separata rispetto alla ben più tradizionale photo mode, comunque presente nel gioco, giacché in questo caso le foto scattate influenzeranno in qualche modo la storia. Come? Kojima non si è voluto sbottonare, ma ha dichiarato che “sarebbe meglio scattare dell ottime foto“.

Durante la presentazione è stata mostrata anche un’esibizione virtuale di Daichi Miura mentre canta Horizon Dreamer, una canzone scritta appositamente per Death Stranding 2. Questa esibizione sarà presente nel gioco e sarà accessibile solo dopo aver soddisfatto alcuni requisiti.

Infine, Kojima ha ribadito che Death Stranding 2: On the Beach uscirà su PS5 nel 2025. Ha spiegato che lo studio ha già fissato una data di uscita, tuttavia questa verrà resa di pubblico dominio solamente nel corso del prossimo anno. Non ci resta che attendere ulteriori notizie, quindi.