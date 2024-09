The Legend Of Zelda: Echoes of Wisdom, a Roma un'opera d'arte firmata da Andrea Gandini

Sviluppato e pubblicato da Nintendo, The Legend Of Zelda: Echoes è ora disponibile sulla console ibrida della Grande N. Per celebrare la sua pubblicazione, a Roma, a pochi passi dal Circo Massimo, è possibile visitare l’opera d’arte in legno di Andrea Gandini, il famoso Albero Deku tipico della saga di The Legend Of Zelda.

Il progetto, che aspira a rappresentare la saggezza, ma anche la protezione della natura, è già visibile da tutti e rappresenta un omaggio all’eredità, alla tradizione e all’innovazione di una delle serie videoludiche più riconosciute e amate di sempre”, ha dichiarato Nintendo. Qua la nostra recensione, a cura di Danilo Dellafrana.