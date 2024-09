Spirit Mancer è in uscita a novembre su PC e console

Il publisher Dear Villagers e gli sviluppatori di Sunny Syrup Studio hanno annunciato la data di uscita di Spirit Mancer, l’action hack and slash con meccaniche di deckbuilding.

Questa la descrizione ufficiale del gioco: “Sei un cacciatore di demoni che è stato accidentalmente teletrasportato nel regno dei demoni e che si è perso all’inferno. Ora dovrai unirti ai tuoi alleati e trovare una chiave mistica per aprire il portale che ti riporti nel tuo mondo.”

In Spirit Mancer sarà necessario catturare i demoni e rinchiudere i loro spiriti in carte, così da evocarli in seguito durante l’avventura e farli combattere al fianco del protagonista. Da notare che il gioco supporta anche la modalità di gioco co-op.

Spirit Mancer uscirà il 7 novembre su PC, PS5 e Nintendo Switch. Gli interessati possono provare la demo pubblicata su Steam.