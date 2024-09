Annunciato Rogue Flight, nuovo sparatutto spaziale in stile anime

Gli sviluppatori di Truant Pixel e l’etichetta Perp Games hanno presentato Rogue Flight, un nuovo sparatutto spaziale in stile anime ispirato ai grandi classici dell’animazione giapponese degli anni Ottanta e Novanta.

Ambientato tre anni dopo la distruzione di gran parte della Terra da parte di ARGUS, l’Intelligenza Artificiale a cui venne affidato il controllo della Forza di Difesa Solare, Rogue Flight metterà i giocatori nei panni della giovane Nadia, l’ultima speranza dell’umanità in un contrattacco tanto audace quanto disperato.

Il videogioco proporrà combattimenti spaziali ambientati in nove scenari differenti, una storia con un percorso narrativo ramificato e finali multipli, la possibilità di personalizzare la propria navicella tra una quarantina di design e altrettante armi con attributi potenziabili, il tutto in una classica modalità arcade. Sarà presente anche una modalità roguelite che nasconde maggiori insidie, ma anche più ricompense. Per finire, la colonna sonora è stata composta dal duo Fat Bard, ma conterrà anche musica aggiuntiva di Rinn e una sigla iniziale originale con la voce dell’artista j-pop Itoki Hana.

Rogue Flight sarà disponibile entro fine 2024 su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.