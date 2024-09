Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian, annunciato al Tokyo Game Show

Al Tokyo Game Show 2024, KOEI TECMO e lo sviluppatore GUST hanno svelato il primo teaser trailer del loro titolo, Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian. Ambientato nell’universo del precedente capitolo, questo nuovo titolo del franchise porterà i giocatori in un’avventura magica, con un nuovo protagonista.

Il trailer mostra i personaggi dell’opera, che esploreranno un vasto mondo tutto da scoprire. Ancora, tuttavia, non si sa ancora molto dell’opera, in termini di pubblicazione. Ricordiamo, inoltre, che la produzione uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC (Steam).