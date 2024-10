Vampire Hunters: annunciata la data di uscita dell'FPS roguelite

Gamecraft Studios ha annunciato la data di uscita della versione 1.0 di Vampire Hunters, il bullet heaven con visuale in soggettiva già disponibile da poco più di un anno su Steam in Accesso Anticipato.

Il gioco si inserisce all’inerno del filone dei roguelite emuli di Vampire Survivors, tuttavia lo fa cambiando la prospettiva e offrendo una visuale in prima persona come un FPS. Il protagonista, un cacciatore di vampiri e mostri di ogni sora, deve eliminare orde di nemici con le armi più disparate, sbloccando potenziameni e correndo in lungo e in largo in ambieni steampunk ispirati alla Transilvania.

Vampire Hunters verrà pubblicato il 30 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.