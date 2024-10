Hell is Us: vediamo il video di gameplay esteso

Nacon ha pubblicato un video di gameplay esteso di Hell is Us, il nuovo videogioco sviluppato da Rogue Factor, già studio di sviluppo di Mordheim: City of the Dead e Necromunda: Underhive Wars.

Il video della durata di poco più di quindici minuti è commentato dal creative director Jonathan Jacques-Belletête, in passato responsabile del comparto artistico di Deus Ex: Human Revolution e del suo sequel Mankind Divided.

”Hell is Us è incentrato sul concetto della violenza umana come un ciclo perpetuo alimentato dalle nostre emozioni e dalle nostre passioni,” ha dichiarato Jonathan Jacques-Belletête.

Hell is Us viene descritto come un action adventure con visuale in terza persona che unisce combattimenti corpo a corpo a sezioni esplorative di un mondo semi-aperto. Oltre alla guerra civile che lo sta dilaniando, il mondo è alle prese con una misteriosa calamità che ha dato vita a creature soprannaturali che nessuna arma moderna è in grado di sconfiggere. Armato solamente di un drone e di una spada provenianete da un’altra epoca, il protagonista dovrà cercare di farsi strada attraverso territori infestati di orribili chimere mentre proverà a svelare il mistero della loro comparsa.

Hell is Us verrà pubblicato nel corso del 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.