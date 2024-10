The Jackbox Survey Scramble è in arrivo a ottobre

Sviluppato e pubblicato da Jackbox Games, The Jackbox Survey Scramble arriverà su PC (Steam) e console. The Jackbox Survey Scramble è una raccolta di giochi esilaranti basati su sondaggi. Le risposte ai sondaggi saranno di una sola parola e da parte di persone reali. Il gioco sarà disponibile durante lo Steam Next Fest e sarà poi rilasciato alla fine di ottobre (la data, ancora non precisa, verrà rivelata a breve).

The Jackbox Survey Scramble includerà quattro modalità di gioco al momento del lancio. Altre feature saranno aggiunte con un aggiornamento gratuito entro la fine dell’anno.