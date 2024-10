The Alters è stato rinviato al 2025

Brutte notizie per chi sperava di mettere le mani su The Alters entro fine anno: il videogioco di 11 bit studios è stato infatti rinviato al prossimo anno.

“La tabella di marcia della produzione di The Alters è molto serrata“, ha affermato il presidente di 11 bit studios Przemyslaw Marszal in un comunicato stampa (via Gematsu). “C’era incertezza sul fatto che gli sviluppatori avrebbero avuto abbastanza tempo per completare il lavoro con la qualità che tutti ci aspettiamo. Dopo così tanti anni di produzione, non possiamo permetterci il rischio che il gioco abbia dei difetti“.

Per permettere al team di portare a termine lo sviluppo con una maggiore tranquillità, l’uscita di The Alters è slittata al primo trimestre del 2025. Ricordiamo che il gioco verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S.