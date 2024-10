Sharkmob: lo studio di Londra a rischio licenziamenti di massa

In questo periodo davvero difficile per il settore dei videogiochi che dura ormai da circa due anni, altri potenziali licenziamenti si aggiungono alla lunghissima lista dei tagli al personale. Questa volta riportiamo la notizia di possibili licenziamenti nello studio londinese di Sharkmob, la società che ha dato i natali al battle royale Vampire: The Masquerade – Bloodhunt.

In una nota pubblicata sul sito ufficiale della società, Sharkmob fa sapere che la decisione di ridurre il personale è la conseguenza della cancellazione di un progetto a cui il team di Londra stava lavorando. “La decisione di cancellare il videogioco, purtroppo, significa che ci sarà una riduzione del numero di persone che possiamo supportare nello studio di Londra,” si legge nel comunicato. “Stiamo entrando in un periodo di consultazione per cercare di ridurre al minimo questo impatto“.

Al contempo, Sharkmob precisa che tale decisione riguarda esclusivamente la divisione londinese, mentre il team di Malmö che sta lavorando a Exoborne non sarà coinvolto dai licenziamenti.