TEKKEN 8: Heihachi Mishima si unisce al roster

Heihachi Mishima fa il suo ritorno in TEKKEN 8, portando il roster del gioco a 35 giocatori. È il terzo DLC del Character Year 1 Pass, dopo Eddy e Lidia. Il King of Iron Fist, apparentemente deceduto alla fine del settimo capitolo del franchise, in realtà è riuscito a ingannare la morte tornando con uno stile evoluto, appreso grazie al tempo trascorso con i monaci Tekken.

Oltre a Heihachi, è anche disponibile all’acquisto indipendente un nuovo scenario, il TEMPIO GENMAJI. Svolgendosi in parallelo alla storia principale di TEKKEN 8, segue Eddy, Lidia e Heihachi, fornendo maggiori dettagli su come Heihachi sia riuscito a sopravvivere al proprio destino in TEKKEN 7. In questa modalità, Eddy, Lidia e Heihachi sono giocabili persino per i giocatori che non possiedono i personaggi.