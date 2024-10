Metro Awakening si mostra in un nuovo trailer esteso

Sviluppato da Vertigo Games e pubblicato da Deep Silver, Metro Awakening si mostra in un lungo trailer dedicato al gameplay. Si tratta di un’avventura in prima persona incentrata sulla narrazione e ideata per la realtà virtuale, che fonde esplorazione e atmosfera, furtività e combattimento in un’esperienza Metro coinvolgente. Il giocatore dovrà indossare una maschera a maschera antigas, sfidando le radiazioni e avventurandosi nei minacciosi abissi di Metro.

I superstiti dell’Armageddon nucleare cercano di sopravvivere nella rete metropolitana di Mosca, ultimo rifugio e tomba della civiltà, dove fantasmi e spiriti perseguitano i vivi nel purgatorio creato dall’uomo. Ricordiamo, inoltre, che il titolo arriverà su VR dal prossimo 7 novembre.