Life is Strange Double Exposure, il nuovo trailer presenta un ritorno al passato

Sviluppato da Deck Nine Games e pubblicato da Square Enix, Life is Strange Double Exposure si mostra in un nuovo trailer, dedicato stavolta al passato che circonda la protagonista, Max Caufield. Il video, pensato unicamente per dare una spiegazione e collegare i punti con il primo capitolo, mostra infatti Arcadia Bay e racconta dell’amicizia di Max con Chloe Price, personaggio principale del DLC Before the Storm.

“Max Caulfield, fotografa ospite alla prestigiosa Università Caledon, trova la sua nuova migliore amica, Safi, morta nella neve. È stata uccisa. Per salvarla, Max prova a riavvolgere il tempo, un potere che non usa da anni. Questo non funziona, ma al suo posto Max apre un portale per una sequenza temporale parallela in cui Safi è ancora viva, seppur in pericolo”, ha dichiarato il team di sviluppo.