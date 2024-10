Alien: Isolation, confermato il sequel da Creative Assembly

A distanza di dieci anni dalla pubblicazione di Alien: Isolation, sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da SEGA, il team celebra l’anniversario confermando che un sequel è in lavorazione attraverso un messaggio rilasciato pochi minuti fa. Dell’eventuale produzione, al momento, si sa molto poco, se non che Creative Assembly si sta impegnando per creare un prosieguo degno del predecessore.

Al momento, inoltre, il primo capitolo è attualmente in sconto su tutti gli store, incluso su Steam. Nei panni di Amanda, il giocatore esplora un mondo sempre più pericoloso, affrontando gli abitanti: un popolo tormentato e in preda al panico e un imprevedibile e spietato Alien. Indifesa e senza un’adeguata preparazione, Amanda dovrà andare alla ricerca di risorse, trovare soluzioni improvvisate e usare l’ingegno per riuscire nella missione e, soprattutto, per sopravvivere.