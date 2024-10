DRAGON BALL: Sparking! ZERO, ecco l'opening movie

Sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, DRAGON BALL: Sparking! ZERO è ora disponibile su PC (Steam) e PlayStation 5. DRAGON BALL: Sparking! ZERO segna il ritorno della leggendaria serie Budokai Tenkaichi dopo oltre 15 anni. Sfruttando le console di ultima generazione, il gioco combina veloci battaglie omnidirezionali con ambienti distruttibili e condizioni in continuo cambiamento.

Con i suoi 182 personaggi, il gioco offre il più grande roster in un Dragon Ball Budokai Tenkaichi, permettendo ai giocatori di scegliere il personaggio preferito e scatenare potenti e spettacolari attacchi. Qua la nostra recensione.