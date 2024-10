Red Dead Redemption e Undead Nightmare in arrivo su PC

Sviluppato e pubblicato da Rockstar Games, Red Dead Redemption e Undead Nightmare arriveranno su PC il prossimo 29 ottobre 2024. “Per la prima volta nella sua leggendaria eredità, l’amato viaggio di John Marston può essere vissuto su PC con nuovi dettagli sorprendenti, con Red Dead Redemption e la sua iconica storia compagna zombie-horror, Undead Nightmare, in arrivo su PC il 29 ottobre”, ha dichiarato il team.

In collaborazione con Double Eleven, questa nuova versione aggiunge miglioramenti specifici per PC, tra cui la risoluzione 4K nativa fino a 144 Hz su hardware compatibile, il supporto per monitor sia per Ultrawide (21:9) che per Super Ultrawide (32:9), il supporto HDR10 e funzionalità complete di tastiera e mouse. C’è anche il supporto per le tecnologie di upscaling NVIDIA DLSS 3.7 e AMD FSR 3.0, NVIDIA DLSS Frame Generation, distanze di visualizzazione regolabili, impostazioni di qualità delle ombre e altro ancora.