Tre Call of Duty in arrivo su Xbox Cloud Gaming

Microsoft ha annunciato l’imminente disponibilità di tre videogiochi della serie Call of Duty nel catalogo del servizio Xbox Cloud Gaming, fruibile in beta da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

I tre titoli della serie sono Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Modern Warfare III, e Call of Duty: Warzone, disponibili a partire dal prossimo 25 ottobre alle ore 19:00 italiane. Sarà così possibile giocare in streaming su console, PC, dispositivi mobili, dispositivi Samsung TV, Amazon Fire TV, dispositivi Meta e altri dispositivi supportati.