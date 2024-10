NetEase e Bungie annunciano Destiny: Rising per Android e iOS

Bungie e NetEase hanno presentato Destiny: Rising, un nuovo spin-off in arrivo prossimamente sui dispositivi mobili con sistema operativo Android e iOS.

Sviluppato direttamente da NetEase Games, questo sparatutto free-to-play porterà i giocatori in una linea temporale alternativa dove saranno presenti un’ampia gamma di personaggi, ognuno con abilità e storie uniche. Saranno presenti modalità di gioco single player e multiplayer, sia cooperativo che competitivo, tra cui diverse modalità già note ai giocatori di Destiny. Non mancheranno, però, modalità completamente nuove che introdurranno nuovi modi di giocare a Destiny.

Con l’aiuto dei Signori di Ferro, l’umanità è riuscita a spezzare le catene della tirannia e ha iniziato a radunarsi contro le forze aliene intenzionate a estinguerla. In mezzo al caos di questa prima era per l’Ultima Città, una nuova generazione di Guardiani, resuscitati da entità misteriose note come Spettri, si è messa in viaggio per ripristinare la preminenza dell’umanità e garantirne il futuro.

Destiny: Rising sarà disponibile prossimamente, tuttavia NetEase ha predisposto una prima closed alpha che partirà il 1° novembre. Per registrarsi basta dirigersi sul sito ufficiale.