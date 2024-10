Xbox annuncia un nuovo Partner Preview per domani

Microsoft ha annunciato un nuovo evento Xbox Partner Preview durante il quale verranno mostrati alcuni videogiochi realizzati dalle terze parti in arrivo prossimamente.

La trasmissione sarà visionabile tramite il canale YouTube ufficiale Xbox e durerà circa 25 minuti. Durante l’evento avremo modo di dare uno sguardo a The Lake House, la prossima espansione di Alan Wake 2, ma anche a Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii e a Wuchang: Fallen Feathers, più molti altri titoli in arrivo su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

L’appuntamento è fissato alle 19:00 di domani, giovedì 17 ottobre.