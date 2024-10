Warhammer 40,000: Space Marine 2, arriva una nuova missione PvE

Focus Entertainment e Saber Interactive hanno svelato i primi dettagli della nuova Operazione PvE di Warhammer 40,000: Space Marine 2 che verrà pubblicata prossimamente tramite un aggiornamento gratuito.

Questa missione porterà gli Astartes di nuovo sul pianeta Kadaku, dove dovranno affrontare la temibile minaccia del Biotitano Ierofante, una delle creature più letali a disposizione dello sciame tiranide. Non è tutto perché il medesimo aggiornamento gratuito introdurrà anche una nuova arma a distanza: la pistola neo-volkite. Inoltre, l’update aggiungerà una quinta opzione di difficoltà rivolta ai giocatori più temerari. Per quanto riguarda i contenuti a pagamento, i possessori del Season Pass potranno sfoggiare l’araldica dei Dark Angels.

Nessuna notizia circa la data di uscita di questo nuovo aggiornamento di Warhammer 40,000: Space Marine 2, ma viene fatto sapere che non bisognerà aspettare a lungo. Nel frattempo vi invitiamo a leggere la nostra recensione, in caso non l’abbiate ancora fatto.