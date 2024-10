Kong: Surivor Instinct si mostra in un gameplay trailer

Kong: Survivor Instinct è in fase di sviluppo e sarà pubblicato da 7Levels su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 22 ottobre. Il gameplay trailer, pubblicato sul canale YouTube ufficiale di IGN, mostra alcuni dettagli rilevanti della scimmia più famosa della cultura pop. “Quando mostri giganteschi si scontrano, nessuno è al sicuro. Intraprendi una missione di sopravvivenza in una città devastata dalla battaglia tra titani. Sfrutta la forza di Kong e degli altri mostri in questo titolo ufficiale del MonsterVerse ambientato dopo gli eventi di Godzilla vs. Kong”, ha dichiarato il team di sviluppo.

Kong: Survivor Instinct è un’avventura d’azione 2.5D che combina realismo a piattaforme, combattimenti impegnativi e un’esplorazione in stile metroidvania, il tutto incentrato su un’avvincente missione di sopravvivenza.