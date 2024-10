Tetris Forever in uscita su PC e console a novembre

Digital Eclipse ha annunciato la data di uscita di Tetris Forever, il documentario interattivo sulla scia di The Making of Karateka dedicato questa volta al celebre puzzle game inventato da Alexey Pajitnov.

Realizzato in occasione del suo quarantesimo anniversario, Tetris Forever viene descritto come una celebrazione del puzzle game che è riuscito a superare la Cortina di Ferro per conquistare il mondo intero. L’opera di Digital Eclipse include più di un’ora di nuovi documentari che raccontano l’amicizia di una vita e la partnership creativa tra Alexey Pajitnov ed Henk Rogers, il fondatore di The Tetris Company.

Inoltre, l’opera include una raccolta di videogiochi pubblicati in passato, compresa una riproduzione del videogioco originale per Electronika 60 e alcuni titoli resi disponibili per la prima volta in Occidente grazie a Tetris Forever. Di seguito l’elenco completo:

Tetris (Electronika 60 – 1984)

Tetris (Apple II – 1988)

Tetris (Famicom – 1988)

Hatris (Famicom – 1990)

Tetris 2 + Bombliss (Famicom – 1990)

Hatris (Game Boy – 1991)

Hatris (NES – 1992)

Super Tetris 2 + Bombliss (Super Famicom – 1992)

Tetris Battle Gaiden (Super Famicom – 1993)

Super Tetris 2 + Bombliss Genteiban (Super Famicom – 1993)

Super Tetris 3 (Super Famicom – 1994)

Super Bombliss (Game Boy – 1995)

Super Bombliss (Super Famicom – 1995)

Super Bombliss DX (Game Boy – 1998)

Non poteva mancare anche un videogioco inedito creato appositamente per l’occasione: si tratta di Tetris Time Warp, dove fino a quattro giocatori viaggeranno nel tempo tra le diverse ere di Tetris per sperimentare stili grafici e meccaniche di gioco delle versioni classiche.

Tetris Forever sarà disponibile su PC (Steam e GOG), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 12 novembre.