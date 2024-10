Obscur: Expedition 33, ecco il cast dei doppiatori

Lo sviluppatore indipendente francese Sandfall Interactive ha rivelato oggi un nuovo trailer per Clair Obscur: Expedition 33, che mostra un nuovo gameplay e rivela l’impressionante cast di doppiatori del loro videogioco a turni. Oltre agli eroici Expeditioners e al loro tentativo di distruggere la Paintress e liberare l’umanità dal suo ciclo di morte, i giocatori incontreranno anche misteriosi e pericolosi estranei che sembrano motivati da forze completamente diverse e contrastanti.

Ecco il cast di doppiatori:

Charlie Cox (Daredevil: Born Again, Stardust) nei panni di Gustave, un ingegnere pieno di risorse e dedito che dedica il suo ultimo anno di vita a sconfiggere la Pittrice e a reclamare un futuro per i figli dei Lumière. Jennifer English (Baldur’s Gate III, Elden Ring) nei panni di Maelle, una timida solitaria che vede la spedizione come la sua occasione per esplorare il mondo oltre i Lumière e forgiare il proprio destino. Kirsty Rider (The Sandman, Sifu) nei panni di Lune, un’appassionata studiosa e maga intenta a svelare il mistero della Pittrice, e incaricata di tracciare un percorso da seguire per la spedizione. Shala Nyx (La vecchia guardia, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty) nei panni di Sciel, un guerriero allegro e sereno. Avendo da tempo accettato la brutalità del mondo, Sciel non è turbato dallo spettro del fallimento e profondamente impegnato nella causa della Spedizione. Andy Serkis (Il Signore degli Anelli, Black Panther) nei panni di Renoir, un uomo forte e appassionato, Renoir sa che la vittoria richiede sacrificio ed è pienamente pronto a pagarne il prezzo.