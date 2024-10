Harold Halibut, aggiunta la traduzione in italiano

Sviluppato e pubblicato da Slow Bros., Harold Halibut, recensito dal nostro Kommissario, s’infoltisce con il doppiaggio in italiano. Si tratta di un gioco artigianale che parla di amicizia, ambientato su una navicella spaziale grande come una città immersa in un oceano alieno. Insieme ad Harold, il giocatore esplorerà un mondo vivace e retro-futuristico, con l’obiettivo di trovare il vero significato della parola “casa”.

A colpire del titolo è la grafica in stop-motion, in cui ogni elemento di Harold Halibut è un oggetto tattile meticolosamente realizzato a mano con tecniche tradizionali di scultura e modellistica. Il titolo, ricordiamo, è su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam).