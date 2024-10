SWORD ART ONLINE Fractured Daydream: disponibile il primo DLC

ll primo DLC di SWORD ART ONLINE Fractured Daydream, Worlds Beyond 1: A moment in Infinity, è disponibile da oggi. Questo contenuto aggiunge un nuovo personaggio, Strea e la sua spada a due mani e un nuovo scenario.

Nel nuovo scenario Kirito e i suoi alleati si dirigono nella foresta per investigare su alcune ondate di mostri e incontrano Strea, una visitatrice da un altro mondo che dice di conoscerlo. Senza alcuna memoria del tempo passato insieme, Kirito si trova inesorabilmente preso nell’esuberante personalità di Strea. In un mondo in cui la pace non è assolutamente in vista, la storia ripete se stessa.