Eternights è ora disponibile su Nintendo Switch

Sviluppato e pubblicato da Studio Sai, Eternights è da oggi disponibile su Nintendo Switch. Recensito dal nostro Zaru, il titolo è un action con meccaniche da dating sim, uscito un anno fa su PC (Steam) e PlayStation.

Un brutto giorno, qualcosa o qualcuno ha trasformato gli umani in mostri pericolosi. Ora non desiderano altro che violenza e potere. Sono tutto ciò che si frappone tra il giocatore, una cura e il mondo che desidera, combattendo per qualcosa di più della sola sopravvivenza. Eternights presenta un mondo pieno di combattimenti intensi, trame romantiche, scelte personali e progressioni avvincenti per i giocatori.