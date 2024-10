Annunciato Blindfire, FPS già disponibile su PC e Xbox Series X|S

Double Eleven ha annunciato Blindfire, un nuovo sparatutto competitivo online già disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store) e Xbox Series X|S in Accesso Anticipato.

Ambientato in un mondo in cui gli ultra-ricchi scommettono su sport sanguinari illeciti sotto uno skyline al neon, Blindfire mette i giocatori nei panni dei concorrenti attirati dalla promessa di ricchezze incalcolabili e gloria inimmaginabile, dove conta solo uccidere o essere l’ennesima vittima di questo show brutale.

L’obiettivo di ogni partita è quello di essere il giocatore con il maggior numero di uccisioni dopo cinque rapidi round di gioco in un’arena completamente buia: essere l’ultima persona in vita quando si riaccendono le luci assicurerà la vittoria. Ogni partita conta un massimo di 8 giocatori. Tutto qui.

Va detto che il prezzo è molto contenuto, appena € 8,79, e non è in programma un aumento di prezzo durante l’Accesso Anticipato. Quest’ultimo durerà almeno diversi mesi, con una release completa prevista all’inizio del 2025. Viene infine fatto sapere che è prevista una versione per PS5, ma questa verrà pubblicata in seguito.