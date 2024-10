Cronos: The New Dawn è il nuovo survival horror di Bloober

Freschi del successo del remake di Silent Hill 2, gli sviluppatori di Bloober Team hanno presentato il loro prossimo progetto: stiamo parlando di Cronos: The New Dawn, un nuovo survival horror in salsa fantascientifica ambientato in una Europa dell’Est ucronica.

Ambientato in un mondo angoscioso, in cui il brutalismo dell’Europa orientale si fonde con tecnologie retro-futuristiche, Cronos: The New Dawn narra di un mondo che diviene preda del Cambiamento, un cataclisma che ha alterato per sempre l’umanità; nel frattempo, nelle lande devastate del futuro, ogni singolo istante è scandito dalla lotta per la sopravvivenza, minacciata da spietati abomini che mettono costantemente alla prova i riflessi e il pensiero tattico del giocatore.

In qualità di “transitante” che lavora come agente per l’enigmatico Collettivo, l’incarico del protagonista è quello di passare al setaccio le lande devastate del futuro alla ricerca di specifici varchi temporali che permettano di tornare alla Polonia degli anni ‘80. La missione prevede che vengano individuate figure chiave del passato decedute nell’apocalisse e, sfruttando un inquietante strumento uncinato, estrarne le loro essenze e fare in modo che vengano trasportate nel futuro.

Non mancheranno sequenze action, dove si affronteranno creature da incubo nate dai resti del genere umano. Il transitante dovrà dunque sfruttare tutti gli strumenti a sua disposizione per avere la meglio su questi orrori.

Cronos: The New Dawn verrà pubblicato nel corso del 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.