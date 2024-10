Delta Force in uscita su PC a dicembre in open beta

Tencent ha annunciato la data di uscita di Delta Force, lo sparatutto free-to-play che punta allo stesso pubblico di Call of Duty. Il gioco verrà pubblicato su PC in open beta il prossimo 5 dicembre, mentre le versioni console arriveranno più tardi: nel primo trimestre del 2025.

In concomitanza con il lancio del gioco prenderà il via anche la prima stagione di contenuti, che introdurrà un nuovo operatore portando a otto il numero totale di personaggi giocabili, ma anche nuove armi e mappe per le diverse modalità di gioco. Queste sono Havoc Warfare, una classica modalità PvP per 32 giocatori, e Hazard Operations, dove varie squadre si affrontano in scontri PvPvE

Ulteriori informazioni sono delineate nelle FAQ ufficiali.