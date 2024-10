Netflix chiude lo studio di sviluppo Team Blue

L’espansione di Netflix verso il settore dei videogiochi ha subito una battuta di arresto con la chiusura del cosiddetto Team Blue, lo studio di sviluppo californiano diretto da Chacko Sonny che stava realizzando un progetto tripla A per PC.

Inoltre, il giornalista Stephen Totillo riporta che lo stesso Chacko Sonny, in passato executive producer di Overwatch in quel di Blizzard, non fa più parte dell’organico del colosso dello streaming. Assieme a Sonny, anche il creative director Joesph Staten, ex di Bungie, e l’art director Rafael Grassetti, in passato responsabile artistico di Santa Monica Studio, hanno lasciato Netflix.

Al momento non sappiamo se questa decisione avrà altri contraccolpi sulla strategia di Netflix relativa al settore dei videogiochi.