Frostpunk 2: disponibile il nuovo aggiornamento

Sviluppato e pubblicato da 11 bit studios, Frostpunk 2 è stato rimpinguato con un nuovo aggiornamento dedicato al “Miglioramento della qualità della vita”, come descritto dal team. Questo aggiornamento apporta, oltre a molte piccole modifiche, vari miglioramenti e modifiche all’interfaccia utente/UX al sistema sociale. Ad esempio, il processo di congelamento può ora essere completato su un numero qualsiasi di celle (fino a otto) e le costruzioni possono essere annullate.

Sono state aggiunte nuove impostazioni di controllo dello scorrimento dei bordi, del blocco del cursore e della reattività della telecamera e sono attese nuove conseguenze, ad esempio per le promesse ripetutamente non mantenute o per aver lasciato il generatore spento troppo a lungo mentre si ha carburante. Qua il link dove acquistare il titolo, attualmente in sconto come tutto il catalogo del team di sviluppo.