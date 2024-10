Indika: in arrivo la modalità foto

Sviluppato da Odd Matter e pubblicato da 11 bit studios, Indika, l’esperienza intimista in cui s’impersona una suora, si aggiornerà a breve con la modalità foto, richiesta dai fan per mostrare le varie ambientazioni all’interno dell’esperienza. Qua la recensione, a cura del nostro Alteridan.

Si tratta di un gioco in terza persona dalla forte componente narrativa ambientato in una Russia alternativa di fine XIX secolo in cui le visioni religiose si scontrano con la dura realtà. Come mostrato nel trailer, Indika potrà armarsi di una macchina fotografica dell’epoca per immortalare ogni istante, sia piccolo che grande. Inoltre, ricordiamo che le produzioni di 11 bit studios sono attualmente in sconto.