Ubisoft avrebbe smantellato il team di Prince of Persia: The Lost Crown

Se siete tra le persone che sperano in un sequel di Prince of Persia: The Lost Crown potreste rimanere delusi. Pare infatti che Ubisoft abbia smantellato il team interno allo studio di Montpellier che ha dato i natali all’ottimo metroidvania uscito all’inizio di quest’anno.

Stando al giornalista francese Gautoz (tramite Game Developer), Ubisoft avrebbe deciso di gettare la spugna già dopo pochi mesi dal lancio avvenuto lo scorso gennaio. La causa? Le vendite molto al di sotto delle aspettative, nonostante un ottimo riscontro da parte di pubblico e critica. Anche noi di TGM siamo rimasti positivamente impressionati dalla qualità di Prince of Persia: The Lost Crown, descrivendolo nella nostra recensione come “un ritorno in grande stile per uno dei franchise più amati di sempre“.

Purtroppo l’insuccesso commerciale pare abbia segnato il destino del team di sviluppo, che sembra abbia anche tentato di lavorare a un sequel, imbattendosi però nel secco rifiuto da parte di Ubisoft. Gli sviluppatori avrebbero voluto realizzare anche due DLC di The Lost Crown, tuttavia solo uno di essi è riuscito a vedere la luce del sole.

Segnaliamo in chiusura che al momento non si conosce il destino dei lavoratori, che tuttavia potrebbero essere stati riassegnati ad altri progetti con maggiori possibilità di successo commerciale.

AGGIORNAMENTO: Intervenendo con una nota sulle colonne di Eurogamer, Ubisoft ha confermato le indiscrezioni. Il publisher francese ha precisato che i dipendenti sono ancora impiegati presso lo studio di Montpellier, ma sono al lavoro su altri progetti.