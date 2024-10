NCSoft licenzia un numero imprecisato di dipendenti

NCSoft ha licenziato un numero imprecisato di dipendenti durante un’operazione di riorganizzazione interna che ha portato anche alla chiusura di vari progetti, tra cui l’action adventure Project M e il live service BATTLE CRUSH, quest’ultimo pubblicato la scorsa estate e i cui server chiuderanno il 29 novembre.

Nell’ambito della riorganizzazione, NCSoft ha creato quattro nuove sussidiarie che entreranno a regime dall’anno prossimo, come riportato da GamesIndustry. Si tratta di tre studi di sviluppo che si concentreranno su altrettanti progetti separati: Studio X continuerà a lavorare al MMORPG Throne and Liberty, Studio Y si dedicherà allo sviluppo dello sparatutto Project LLL, mentre Studio Z lavorerà allo strategico in tempo reale TACTAN. La quarta sussidiaria, battezzata NC AI, lavorerà allo sviluppo di tecnologie proprietarie nell’ambito delle intelligenze artificiali.