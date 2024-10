Monster Hunter Wilds: ecco le date dell'Open Beta Test

Capcom ha annunciato le date in cui si terrà l’Open Beta Test di Monster Hunter Wilds su PC e console.

L’Open Beta Test permetterà agli interessati di provare lo strumento completo per la creazione del personaggio, i cui dati potranno essere trasferiti al gioco completo al momento dell’uscita. Durante la betà sarà disponibile affrontare anche un’anteprima della storia e la caccia libera a Doshaguma. Nell’anteprima della storia, i giocatori affronteranno le esercitazioni di base mentre cacciano un Chatacabra, mentre nella Caccia al Doshaguma possono inseguire l’Alfa di un branco di Doshaguma o esplorare le Piane Ventose. Sia l’anteprima della storia che la Caccia al Doshaguma possono essere affrontate in singolo, oppure i giocatori possono usare un SOS per creare un gruppo di massimo quattro giocatori online, o chiedere l’assistenza dei Cacciatori di Supporto NPC.

L’Open Beta Test di Monster Hunter Wilds si svolgerà nei seguenti orari per ciascuna piattaforma:

PlayStation 5: PlayStation Plus Early Access: 29 ottobre alle 04:00 del mattino – 31 ottobre alle 03:59 del mattino Non abbonati a PlayStation Plus: 1 novembre 04:00 del mattino – 4 novembre alle 02:59 del mattino

Xbox Series X|S: 1 novembre 04:00 del mattino – 4 novembre alle 02:59 del mattino

Steam: 1 novembre 04:00 del mattino – 4 novembre alle 02:59 del mattino