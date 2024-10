Ubisoft è al lavoro su un nuovo Rayman

Dopo essere circolati varie indiscrezioni circa un remake di Rayman in lavorazione presso gli studi di Milano e Montpellier, Ubisoft ha confermato almeno parzialmente tali voci di corridoio dichiarando che un nuovo videogioco della serie è in sviluppo.

“Siamo felici di confermare che Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milan hanno recentemente dato il via a una fase esplorativa del franchise di Rayman,” si legge in una nota diffusa tramite la redazione di Eurogamer. “Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali e condivideremo maggiori dettagli in seguito. In qualità di creatore della serie Rayman, Michel Ancel è stato consultato per garantire la coerenza all’interno dell’universo.”

Secondo quanto riportato da Insider Gaming, alcuni degli sviluppatori che hanno dato i natali a Prince of Persia: The Lost Crown sarebbero stati spostati su questo progetto dopo lo smantellamento del team di cui abbiamo dato notizia ieri.