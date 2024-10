Bye Sweet Carole: pubblicato un nuovo trailer in italiano

Maximum Entertainment e lo studio italiano Little Sewing Machine hanno pubblicato un nuovo trailer in italiano di Bye Sweet Carole, il prossimo videogioco horror diretto da Chris Darril, già autore della serie Remothered.

In un’epoca in cui il fenomeno del movimento politico femminista inizia a scuotere la nazione britannica, Bye Sweet Carole porta i giocatori in una misteriosa indagine sull’inquietante orfanotrofio Bunny Hall dove Lana Benton è l’unica a sospettare che la sua migliore amica Carole non sia semplicemente scappata. Durante l’avventura incontreremo un cast variegato di personaggi, tra cui il fedele Mr. Baesie e il gufo malevolo Velenia, senza dimenticare il terrificante Mr. Kyn e una famelica colonia di coniglietti.

Bye Sweet Carole sarà disponibile nel corso del 2025 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.