Dragon Age: The Veilguard si mostra in nuovo trailer di lancio

Oggi EA e BioWare hanno svelato il trailer di lancio ufficiale di Dragon Age: The Veilguard, in cui vengono mostrati alcuni demoni, Prole Oscura, draghi corrotti e delle scelte pericolose che attendono Rook e i suoi compagni nel loro viaggio per sfidare gli dei.

Il destino del Thedas si deciderà presto. L’esperienza GDR fantasy per giocatore singolo, ricordiamo, sarà disponibile in tutto il mondo giovedì 31 ottobre per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. I giocatori che prenotano il gioco riceveranno l’elemento estetico armatura del Sangue di Drago di Rook per tutte e tre le classi: guerrieri, maghi e ladri.