The Thing: Remastered, pubblicato un trailer di gameplay

Nightdive Studios ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di The Thing: Remastered, la versione rimaneggiata del videogioco de La Cosa che racconta gli eventi successivi al film di John Carpenter.

Vestendo i panni del capitano J.F. Blake, leader di un team di soccorso delle forze speciali statunitensi, dovremo indagare su quanto successo al centro di ricerca Avamposto 31, situato nelle gelide distese antartiche. In questo ambiente inospitale, il team si imbatte in una bizzarra forma di vita aliena mutaforma che assume le sembianze delle sue vittime. Nella stretta della natura e con l’infezione di questa terribile entità, il contributo di tutta la squadra è essenziale nella speranza di completare gli obiettivi, o almeno cercare di sopravvivere.

Il gioco si compone di venti livelli che sono stati rimaneggiati sia per quanto riguarda le texture, sia sul versante dell’illuminazione dinamica e delle ombre per avvantaggiarsi degli hardware più potenti rispetto a quelli dell’anno di uscita dell’originale. Inoltre, il gioco supporta i 4K e 120 FPS su PC, PS5 e Xbox Series X.

The Thing: Remastered vedrà la luce entro fine anno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. La data di uscita definitiva non è ancora stata comunicata.