Little Nightmares II Enhanced Edition è ora disponibile con una versione retail

Sviluppato da Tarsier Studios e pubblicato da Namco Bandai, Little Nightamares II Enhanced Edition è ora disponibile in versione retail. Il titolo, che ha venduto più di 5 milioni di unità dal lancio, è un’avventura da brividi pubblicata per la prima volta nel 2021. In questo titolo, vesti i panni di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo che è stato distorto dalla Trasmissione ronzante di una torre lontana. Con Six, una ragazza che indossa un impermeabile giallo, come sua guida, Mono parte alla ricerca dei segreti oscuri del Ripetitore per salvare la stessa Six dal suo terribile destino.

Il giocatore si unirà per la prima volta o di nuovo a Mono e Six nel secondo episodio del franchise, ora in una grafica a 4K con riflessi dotati di ray tracing, una maggiore risoluzione dei dettagli e un audio coinvolgente, in grado di immergerlo nell’oscurità.