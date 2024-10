Fatal Fury: City of the Wolves, il trailer di Kim Dong Hwan

SNK ha confermato che Kim Dong Hwan sarà tra i personaggi giocabili di Fatal Fury: City of the Wolves. Il combattente sudcoreano che ha debuttato in Garou: Mark of the Wolves torna così nel roster dell’ultimo capitolo di questa celebre serie di picchiaduro.

SNK ha inoltre fatto sapere che Kim Dong Hwan sarà doppiato da Jerron Bacat per quanto riguarda l’audio in lingua inglese, mentre Eiji Takeuchi presterà la sua voce nel doppiaggio in giapponese.

Fatal Fury: City of the Wolves verrà pubblicato il 21 aprile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.