Bologna Game Farm: a novembre un convegno sullo stato dell'industria

Nell’ambito delle iniziative organizzate da Bologna Game Farm, il prossimo 7 novembre presso l’Auditorium Biagi di Salaborsa (piazza del Nettuno, 3 – Bologna) si terrà il convegno “L’industria dei videogiochi in Italia: stato dell’arte, opportunità e prospettive“. Si tratterà di un confronto a più voci sul settore italiano dei videogiochi e sulle sue prospettive di crescita, con un focus specifico sulle opportunità offerte dal bando MEDIA di Creative Europe specifico per i videogiochi.

Inoltre, durante l’evento verranno annunciati i vincitori della quarta edizione di Bologna Game Farm, per la prima volta aperto agli studi di tutta Italia, in collaborazione con la Casa delle tecnologie Emergenti (CTE COBO) di Bologna, progetto del Comune di Bologna e della Città Metropolitana realizzato grazie al contributo del MIMIT con un’ampia rete di partner. Il bando assegna contributi a fondo perduto in forma di rimborsi spese a imprese e liberi professionisti per lo sviluppo di videogiochi business to consumer (B2C) per duecentomila euro. Oltre al contributo, i vincitori saranno supportati attraverso un percorso di accelerazione costruito in collaborazione con IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia.

Per tutte le altre informazioni e per consultare il programma della giornata vi rimandiamo al sito ufficiale di Bologna Game Farm.