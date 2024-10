Path of Exile 2 è stato rinviato di tre settimane

Grinding Gear Games ha fatto sapere di aver rinviato l’uscita di Path of Exile 2 di circa tre settimane, spiegando che ciò non è dovuto a problemi nello sviluppo in senso stretto, ma a diverse criticità sul versante dell’infrastruttura dei server.

In un video messaggio diffuso nelle scorse ore, il game director Jonathan Rogers ha dichiarato che il rinvio è dovuto principalmente alla necessità di integrare gli account di entrambi i Path of Exile in un’unica piattaforma, così da permettere agli utenti di trasferire i dati delle microtransazioni da un gioco all’altro. Il processo di migrazione dei database, dunque, ha portato a vari problemi inaspettati che in ultima analisi hanno costretto il team a spostare la data di uscita.

Per questo motivo, il lancio di Path of Exile 2 slitta dal 15 novembre al 6 dicembre.