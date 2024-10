Deep Rock Galactic: Survivor, ecco l'Update 4

Deep Rock Galactic: Survivor, il bullett heaven sviluppato da Funday Games e pubblicato da Ghost Ship Publishing, ha rilasciato un ultimo update, intitolato “Into the Blue”. L’aggiornamento introduce un nuovo bioma alieno, una serie di nuovi nemici e artefatti, ma soprattutto i Mutatori, ovvero condizioni specifiche che i giocatori possono applicare alle loro immersioni per una sfida extra. Qua la nostra anteprima a firma di Marco Brom.

“Azure Weald è un bioma nuovo di zecca che irradia calma, se non conti gli sciami di insetti che scalano le pareti della grotta per darti la caccia. La tavolozza blu crea un’atmosfera eterea e i nani possono cercare riparo all’ombra dei misteriosi cristalli sparsi per la grotta che li guariranno lentamente”, ha dichiarato il team. “La seconda grande aggiunta in arrivo con l’aggiornamento Into the Blue sono i già citati Mutatori. Questi nuovi modificatori saranno disponibili per i giocatori più avanti nel gioco sotto forma di nuovi affissi sia positivi che negativi, offrendo scelta e sfida mentre i giocatori si immergono in Hoxxes IV”.