Clock Tower: Rewind è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Sviluppato e pubblicato da WayForward, Clock Tower: Rewind è ora disponibile su PC e console. Tradotto e distribuito per la prima volta al di fuori del Giappone, “Clock Tower: Rewind” è una rivisitazione dello spaventoso classico a 16 bit che ti sfida a esplorare gli inquietanti confini del maniero della famiglia Barrows. Nei panni dell’orfana Jennifer, dovrai esplorare luoghi inquietanti per trovare oggetti, svelare segreti e tentare di sfuggire a Scissorman, uno psicopatico assassino e inarrestabile e armato di forbici.

Il giocatore potrà vivere l’esperienza in modalità originale per rivivere Clock Tower così com’era all’epoca della sua uscita nel 1995, oppure giocare in modalità migliorata con contenuti extra e aggiornamenti. Le caratteristiche aggiuntive includono una nuova introduzione animata, nonché nuove canzoni e illustrazioni.