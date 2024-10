PlayStation Plus: ecco i giochi Essential di novembre

Sony ha annunciato i tre videogiochi che saranno disponibili a novembre per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential, nonché per chiunque abbia sottoscritto un abbonamento ai tagli superiori.

Si tratta del videogioco di corse arcade Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (PS4 e PS5), l’action Ghostwire: Tokyo (PS5), e il multiplayer online Death Note Killer Within (PS4 e PS5). Questi tre titoli saranno riscattabili a partire dal 5 novembre.

Segnaliamo, infine, che il 4 novembre sarà l’ultimo giorno per riscattare i videogiochi del mese ancora in corso: Dead Space, Doki Doki Literature Club Plus! e WWE 2K24.