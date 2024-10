Songs of Silence in uscita su PC e console a novembre

Chimera Entertainment ha annunciato la data di uscita della versione completa di Songs of Silence, dopo un periodo di Accesso Anticipato durato poco meno di sei mesi.

Songs of Silence è uno strategico a turni dalla forte componente narrativa ambientato in due mondi fantasy distinti, entrambi minacciati dal Silenzio che tutto divora. Nel gioco ci viene affidata la gestione di un regno, l’esplorazione del mondo e lo sviluppo degli eroi a cui vengono affiancate battaglie in tempo reale brevi e intense. Inoltre, il gioco presenta tre fazioni, ognuna con caratteristiche distintive, una campagna single player e modalità multiplayer competitive e cooperative.

Songs of Silence sarà disponibile su PC (Steam e GOG), PS5 e Xbox Series X|S dal 13 novembre.