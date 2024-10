Songs of Conquest uscirà su console a novembre

Lavapotion e Coffee Stain Publishing hanno annunciato la data di uscita delle versioni console di Songs of Conquest, lo strategico a turni che strizza l’occhio a Heroes of Might and Magic già disponibile da qualche mese su PC (e di cui potete leggere la nostra recensione).

Il videogioco verrà pubblicato su PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 12 novembre e verrà venduto al prezzo di € 33,99.

Ricordiamo, infine, che gli sviluppatori hanno recentemente annunciato il primo DLC di Songs of Conquest intitolato Vanir, il quale introdurrà l’omonima quinta fazione giocabile ispirata alla mitologia e ai popoli scandinavi. L’espansione sarà disponibile in inverno.